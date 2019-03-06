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الاتحاد الأوروبى: محادثات "بريكست" لن تسفر عن التوصل سريعا إلى اتفاق

الأربعاء، 06 مارس 2019 06:43 م
الاتحاد الأوروبى: محادثات "بريكست" لن تسفر عن التوصل سريعا إلى اتفاق بريكست
رويترز
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قال مسؤولون فى الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء إن المحادثات مع بريطانيا بشأن تعديل اتفاق "بريكست" لم تحرز تقدما ولا يوجد فى المدى المنظور حل سريع، وذلك قبل أسبوع من تصويت لابد للنواب البريطانيين أن يجروه على خطة لتفادى الخروج دون حدوث فوضى.

وقال دبلوماسيون إن المحادثات فى بروكسل أمس الثلاثاء والتي قادها جيفرى كوكس كبير المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية لم تسفر عن اتفاق يشمل حزمة جديدة رغم أنه لم يتبق سوى ما يزيد بقليل على 3 أسابيع على الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس الجارى.

وتتمحور هذه الأزمة حول الترتيب الخاص بحدود أيرلندا. ونقلت مارجاريتيس شيناس المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى بشأن الانسحاب قوله، بعد محادثات استمرت لأكثر من 3 ساعات مع كوكس، "رغم إجراء المحادثات فى جو بناء، فإنها كانت صعبة".

 

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