الإعدام لأب عاشر بناته الثلاثة معاشرة الأزواج بعد تهديدهن بالقتل بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان، حكمها بالإعدام لأب تجرد من كافة مشاعر الإنسانية وعاشر بناته الثلاثة، بعد تهديدهن بالقتل، حتى حملت إحداهن منه سفاحا.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطار من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من القاء القبض على "محمد ع ا" فلاح، ومقيم إشليم قويسنا، وذلك لقيامه بمعاشرة بناته " س" متزوجة،"غ" مطلقة، "ى" 13عاما، وذلك عقب تلقي بلاغ من "س .ا .ح" زوجته، باكتشاف عدم وجود الطفلة الصغيرة فى المنزل، على الفور توجهت إلى الحقل بالبحث عنها كانت الفاجعة والصدمة المروعة، بعد أن أكتشفت أن الأب يعاشر ابنته معاشرة الأزواج، ولما أصطحبت ابنتها أكدت لها أن والدها اعتدى عليها أكثر من مرة، ولما كانت ترفض يهددها بالقتل هى ووالدتها.

ولما قصت الأم لشقيقتيها، كانت البداية عندما طلب من الأولى ابنته "س" معاشرتها، ولكنها رفضت وظلت رافضة لزيارة منزلهم لمدة عام كامل، وعندما ذهبت إليها والدتها وشقيقتها الصغيرة، رفضت أكثر من مرة الذهاب معهم، وخوفها من سؤال زوجها كل مرة قامت بالذهاب معهم، وقام الأب بمعاشرتها عقب تهديدها بسلاح أبيض، عندما حضر إلى المنزل ووجدها بمفردها هددها فى حالة عدم الحضور إليه مرة كل شهر سيقوم بقتل والدتها ومعاشرة شقيقتها الصغيرة، كما قام بمعاشرة ابنته "غ" حتى حملت منه سفاحا، ولما علمت بفعل والدها مع شقيقتها وبالكشف عليها تبين أنها حامل.