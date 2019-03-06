الأوقاف تفتح باب التقديم للمشاركة فى رحلة الحج من العاملين بالوزارة

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقديم لرحلة الحج للعاملين بها لأداء الفريضة بالشروط التالية.

أولا: على جميع العاملين بوزارة الأوقاف ممن تجاوز سنهم خمسة وأربعين عامًا وقت نشر هذا الإعلان، الراغبين فى الحج لهذا العام 1440هـ – 2019 على نفقتهم الخاصة، سرعة ملء الاستمارة المرفقة وتسليمها لمدير المديرية لاعتمادها، ورفعها إلى رئيس قطاع مكتب الوزير، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، طبقًا للشروط التالية :-

أن يكون من المعينين الذين أمضوا فى الخدمة عشر سنوات على الأقل.

أن يكون قادرًا على الحج بنفسه بدون مرافق، مع إرفاق شهادة الحالة الصحية.

ألا يكون قد سبق له الحج على تأشيرة وزارة الأوقاف مطلقًا، أو ضمن بعثاتها.

ألا يكون قد سبق له الحج آخر خمس سنوات.

ألا يقل السن عند التقديم عن ( خمسة وأربعين عامًا )، وقت نشر الإعلان.

– فى حال زيادة أعداد المتقدمين عن عدد التأشيرات المسموح به وتكون الأولوية للأكبر سنًّا ، وفي حال اعتذار أحد المتقدمين تكون الأولوية لمن هم على قائمة الاحتياط من الأكبر سنًّا.

– فى حال لم تستوف أعداد المتقدمين التأشيرات المخصصة للوزارة ، يتم الإعلان عن قرعة علنية أخرى خلال أسبوع ، تكون الأولوية فيها للأكبر سنًا.

فعلى الراغبين في التقدم سحب الاستمارة المعدة لذلك وملئها من خلال الرابط التالى.

مع إحضار المستندات التالية :-

(جواز سفر صالح لمدة عام ، صورتين ضوئيتين منه ، عدد 12 صورة شخصية 4×6 خلفية بيضاء واضحة المعالم ، شهادة صحية للتطعيم ضد الحمى الشوكية واللقاح الرباعى "acyw 135" والأمراض الأخرى، صورة بطاقة الرقم القومي ، صحيفة حالة جنائية حديثة).

ثانيا : يتم اختيار بعض الموظفين المثاليين من: (المديريات الإقليمية) بنظام القرعة المطلقة، للحج على نفقة الوزارة , وتقوم كل مديرية بترشيح عدد (1) من بين المتقدمين بالقرعة المطلقة، كما يقوم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بترشيح عدد (1) , وهيئة الأوقاف المصرية عدد (1), ومستشفى الدعاة (1) ليتم اختيار (6) منهم، كما ستجرى قرعة أخرى لاختيار عدد (4), من العاملين بالديوان ، بالضوابط التالية:-

– ألا يكون قد سبق إحالة المتقدم إلى المحاكمة التأديبية وعوقب منها.

– ألا يكون قد حصل على جزاء لمدة شهر من النيابة الإدارية، حتى لو تم محو هذا الجزاء.

– ألا يكون قد أحيل إلى النيابة الإدارية، وتمت معاقبته بالخصم لمدة خمسة أيام فأكثر آخر ثلاث سنوات.

– أن يكون تقديره (ممتاز) آخر خمس سنوات.

– أن يكون ممن سيحالون إلى المعاش في الفترة من تاريخ الإعلان حتى 6 مارس 2020م.

– ألا يكون قد سبق له الحج على نفقة الوزارة أو الدولة في تاريخه الوظيفي.

ولا تشترط هذه الشروط للمتقدمين بالحج على نفقتهم الخاصة ، وحال حصول أحد المتقدمين للحج على نفقتهم على الموظف المثالي واختياره بالقرعة سترد إليه الوزارة المبلغ المدفوع ، وترشح مكانه الاحتياطي الذي يليه من نفس مديريته، أو الجهة المرشح منها.

– ويمكن لمن تنطبق عليه الشروط من أحد الزوجين اصطحاب الآخر أو أحد الأبوين أو كليهما حال توفر تأشيرات عن عدد المتقدمين.

ثالثا : من يقع عليه الاختيار سيقوم بدفع مبلغ (سبعين ألف جنيه) نقدا كاملا قبل نهاية مارس 2019 علما بأن الوزارة قد قررت أن يكون حج جميع العاملين بها على تأشيراتها المذكورة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

رابعا : على الراغبين في الحج على نفقتهم ملء النموذج المرفق خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

خامسا : على من تنطبق عليه شروط الحج على نفقة الوزارة وفق الوارد بالبند “ثانيا” التقدم للمديرية خلال موعد أقصاه الاثنين المقبل الموافق 12 / 3 / 2019م على أن تقوم المديريات بموافاتنا بأسماء من تقع عليه القرعة المبدئية بالمديرية في موعد أقصاه الخميس الموافق 14 / 3 / 2019م، وعلى أن تجرى القرعة العلنية في حضور المتقدمين وبرئاسة مدير المديرية.