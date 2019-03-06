الأموال العامة تضبط شخص بتهمة تزوير قرار إزالة مخالفة بناء على الزراعات

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لتزويره إفادة منسوب صدورها للوحدة المحلية بمدينة أبو المطامير تفيد إزالة مخالفة للبناء على أراضى زراعية.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لضبط الخارجين على القانون مرتكبى جرائم تزوير الأوراق والمحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام "إبراهيم.م" مزارع، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، بتزوير إفادة منسوب صدورها للإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير (البحيرة) تفيد إزالة مخالفة للبناء على أراضى زراعية بنطاق المركز ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزور" ، وتقديمها بملف إحدى القضايا المنظورة.

وبالإستعلام من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، أفادت بأن تلك الإفادة مزورة طلباً وتوقيعاً ولم تصدر مطلقاً من تلك الجهة، وأن مخالفة البناء قائمة ولم تتم الإزالة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن البحيرة أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تقديمها بملف القضية المشار إليها حتى يتمكن من وقف تنفيذ العقوبة عليه ، وأضاف بتحصله على تلك الإفادة من أحد الأشخاص (جارى تحديده وضبطه) بدائرة مركز شرطة أبو المطامير مقابل مبلغ مالي، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.