video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأموال العامة تضبط شخص بتهمة تزوير قرار إزالة مخالفة بناء على الزراعات

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:17 م
الأموال العامة تضبط شخص بتهمة تزوير قرار إزالة مخالفة بناء على الزراعات المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لتزويره إفادة منسوب صدورها للوحدة المحلية بمدينة أبو المطامير تفيد إزالة مخالفة للبناء على أراضى زراعية.
 
جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لضبط الخارجين على القانون مرتكبى جرائم تزوير الأوراق والمحررات الرسمية.
 
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام "إبراهيم.م" مزارع، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، بتزوير إفادة منسوب صدورها للإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير (البحيرة) تفيد إزالة مخالفة للبناء على أراضى زراعية بنطاق المركز ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزور" ، وتقديمها بملف إحدى القضايا المنظورة.
 
وبالإستعلام من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، أفادت بأن تلك الإفادة مزورة طلباً وتوقيعاً ولم تصدر مطلقاً من تلك الجهة، وأن مخالفة البناء قائمة ولم تتم الإزالة.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن البحيرة أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تقديمها بملف القضية المشار إليها حتى يتمكن من وقف تنفيذ العقوبة عليه ، وأضاف بتحصله على تلك الإفادة من أحد الأشخاص (جارى تحديده وضبطه) بدائرة مركز شرطة أبو المطامير مقابل مبلغ مالي، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط موظف بإحدى المستشفيات بأسيوط اختلس 130ألف جنيه

الداخلية

نصب

تزوير

جرائم التزوير

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة