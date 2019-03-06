اعتماد 4 معاهد أزهرية بأسوان من الهيئة القومية للجودة

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت إدارة الجودة بمنطقة أسوان الأزهرية عن اعتماد أربعة معاهد من قِبَل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك عن الفصل الدراسى الأول 2018/2019.

ضمت المعاهد كلا من: شرق إدفو معهد العدوة الابتدائى، وفتيات النزل الإعدادى، والشماخية الإبتدائى، والشماخية الإعدادى.

جدير بالذكر أن تلك المعاهد، سبق وأن تقدمت جميعًا بملفات للاعتماد، وتم قبولها جميعًا بعد اجتيازها زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التى كانت فى شهر نوفمبر الماضى.