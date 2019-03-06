video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اعتماد 4 معاهد أزهرية بأسوان من الهيئة القومية للجودة

الأربعاء، 06 مارس 2019 06:30 م
اعتماد 4 معاهد أزهرية بأسوان من الهيئة القومية للجودة معهد أزهرى
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

أعلنت إدارة الجودة بمنطقة أسوان الأزهرية عن اعتماد أربعة معاهد من قِبَل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك عن الفصل الدراسى الأول 2018/2019.

ضمت المعاهد كلا من: شرق إدفو معهد العدوة الابتدائى، وفتيات النزل الإعدادى، والشماخية الإبتدائى، والشماخية الإعدادى.

جدير بالذكر أن تلك المعاهد، سبق وأن تقدمت جميعًا بملفات للاعتماد، وتم قبولها جميعًا بعد اجتيازها زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التى كانت فى شهر نوفمبر الماضى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

22 دولة تشارك فى انطلاق الملتقى الأفريقي للمبادرات الشبابية بأسوان

معاهد ازهريه

منطقه اسوان الازهريه

الهيئه القوميه لضمان جودة التعليم والاعتماد

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة