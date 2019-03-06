"إنها حقا عائلة مشبوهة ".. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكما بالنصب

يواصل الإرهابي معتز مطر، الهارب في تركيا، خداع أتباع الجماعة المغرر بهم، والمزايدة بقضايا أشقاءه زاعماً أنه جرى القبض عليهم بسبب مواقفة السياسية، متجاهلاً التطرق إلى جرائمهم الجنائية، منها "نصب، شيكات بدون رصيد، وخيانة أمانة"، فضلا عن أحكام حديثة.

وكنا نظن أنه يمتلك الشجاعة الأدبية ليعلن الحقيقة إلا أنه استمر في المتاجرة بهذة القضايا من أجل ليرات المخابرات التركية، ولكن تناسى أن هذه الجرائم موثقة بالأرقام والتواريخ في الأجهزة الأمنية.

قضايا الإخواني الهارب أغلبها قضايا جنائية وليست سياسية يندى لها الجبين، وكان من المفترض أن يتوارى "أبو الرجال" معتز مطر أمامها خجلاً، إلا أنه كعادته ينجح عبر القنوات التركية محاولاً استجداء تعاطف أتباع الجماعة المضحوك عليهم، حتى ينصب نفسه بطلاً على حساب الحقيقية.

" دوت مصر" توجه صفعة قوية للخائن معتز مطر، بنشر القائمة الكاملة لجرائم عائلته، لعل أتباعه يراجعون أنفسهم، ولا يستمعون مرة أخرى لأكاذيب هذا المحتال.

الهارب معتز محمد عليوه محمد إبراهيم مطر، من مواليد 4 يونيو 1974 الشهير بـ"معتز مطر" لديه 4 أشقاء وهم "معتصم" من مواليد 24/10/1976، و"مهند" مواليد 19/8/1986، و"منتصر" مواليد 31/10/ 1981 والسابق اتهامة في 48 حكما "نصب وشيكات بدون رصيد" آخرهم القضية رقم 31562 لسنة 2016 مدينة نصر حصر حبس 19052 لسنة 2016 تبديد والمحكوم عليه فيها بالسجن سنة وكفالة 1000 جنيه في جلسة 1/10/2016، والقضية رقم 3401 لسنة 2012 مدينة نصر حصر حبس 17062 لسنة 2016 تبديد والمحكوم عليه فيها بالسجن عامان وكفالة 1000 حنيه بجلسة 3/9/2016، ومعاذ، من مواليد 22/9/1978 الصادر ضدة 24 حكما قضائيا آخرهم القضية رقم 509 لسنة 2015 الطالبية حصر حبس 2022 لسنة 2015 تبديد، وحبس شهرين وكفالة 2000 جنية بجلسة 30/9/2017، والقضية رقم 28314 لسنة 2018 مدينة نصر حصر حبس 17367 لسنة 2018 شيك بدون رصيد حبس سنة وكفالة 1000 جنية بجلسه 28/6/2018.