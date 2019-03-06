إصابة 5 أشخاص فى قصف مليشيا الحوثى حى سكنى بتعز

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أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى قصف لميليشيا الحوثى استهدف حى سكنى وسط مدينة تعز.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصدر محلى قوله إن قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثى المتمركزة فى محيط مدينة تعز سقطت فى "حى زيد الموشكى" مما أسفرت عن إصابة 5 مدنيين، وأوضحت المصادر أن إصابات بعض الجرحى خطيرة وتم إسعافهم إلى مستشفيات المدينة.

وتواصل ميليشيا الحوثى، استهداف السكان المدنيين فى محافظة تعز، بقذائف الهاون ورصاص قناصاتها، بشكل مستمر، فى انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، مما يتسبب فى سقوط ضحايا بين المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.