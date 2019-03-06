إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة مع توك توك شمال بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم فى تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع توك توك أعلى كوبري النيل بمركز الواسطى شمال بنى سويف.

ونقلت سيارات مرفق إسعاف بنى سويف المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقى الخدمة الطبية اللازمة و هم: عبد التواب بدر الشرقاوي ، 18 سنة ، جرح قطعي بالجبهه - هشام أحمد عبد العال ، 18 سنة ، إشتباه كسر بالفخذ الأيمن - محمود سالم حسين 52 سنة ، إشتباه كسر بالعمود الفقري ، عبد الله محمد أحمد 22 سنة ، إشتباه كسر بالقدم اليمني ، جميعهم مقيمون بمركز الواسطى.