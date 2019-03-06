إصابة سيدتين وإنقاذ رجل وابنيه بعد سقوط "أسانسير" بفيصل

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدتان إثر سقوط "أسانسير" من الطابق السابع بمنطقة فيصل وتم إنقاذ رجل وابنيه ونقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة بسقوط أسانسير ووجود مصابين بمنطقة المطبعة بفيصل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين سقوط أسانسير من الطابق السابع فى عقار مكون من 18 طابقًا بسبب قطع سلك الواير الخاص به وأسفر الحادث عن إصابة كل من هناء عثمان، 51 سنة، وسارة أسامة، 25 سنة، وتم نقلهما لمستشفى الهرم لتلقى العلاج كما قامت القوات بإنقاذ كل من "عبدالقادر. ا" وابنيه "محمد وحسن"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.