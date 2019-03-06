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الأربعاء، 06 مارس 2019 11:30 م
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إصابة باكستانيين برصاص الجيش الهندى على خط المراقبة بين البلدين

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:12 م
إصابة باكستانيين برصاص الجيش الهندى على خط المراقبة بين البلدين الجيش الهندى
أ ش أ
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ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن مدنيين باكستانيين أُصيبا بجروح جراء إطلاق نار من جانب الجيش الهندى على خط المراقبة الفاصل بين الهند وباكستان.
ونقلت الشبكة عن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستانى، اليوم الأربعاء، قوله إن الجيش قد أعرب عدة مرات عن موقفه من المبدأ الأخلاقى بشأن عدم استهداف سكان مدنيين مطلقًا، ملوحًا على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء فى الشق الباكستانى من إقليم /كشمير/ المعروف باسم "آزاد جامو وكشمير" من جانب الجيش الهندى لن يمر مرور الكرام .
وشدد أن لجيش الباكستانى على أنه "سيدافع عن المواطنين مهما كلف الأمر"، مضيفًا أنه إلى جانب استهداف الهند لمدنيين عن عمد، تواصل أيضًا ادعاءاتها التي جانبت الصواب وتزعم أن الجيش الباكستاني يستهدف المدنيين في الجانب الهندي من إقليم كشمير.


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