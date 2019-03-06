أنقرة فى مأزق بسبب شراء أسلحة روسية.. ووزير خارجيتها يبتز حلفاء الناتو

رويترز

يبدو أن حصول تركيا على صفقة صواريخ "إس 400" الروسية وضع حكومة أنقرة فى مأزق لا تستطيع الخروج منه، بسبب انتقاد حلفائها فى الناتو وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

ففى محاولة لابتزاز الحلفاء، قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، إنه على حلفاء أنقرة ألا يتدخلوا فى شرائها منظومات دفاعية من دول لا تنتمى لعضوية حلف شمال الأطلسي لأن دول الحلف رفضت طلبات لشراء تلك الأسلحة منها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أمس الثلاثاء أن واشنطن أبلغت تركيا بوضوح بأنه إذا مضت قدما فى شراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، فإن واشنطن ستعيد تقييم مشاركة أنقرة فى برنامج طائرات إف-35 المقاتلة.