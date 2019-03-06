أمين صندوق "المهندسين": فائض 178 مليون جنيه بصندوق المعاشات خلال 2018

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن إجمالى إيرادات صندوق المعاشات بالنقابة لعام 2018، بلغت نحو مليار و300 مليون، و800 ألف و421 جنيه، مقابل مصروفات مليار و122 مليونا، و770 ألفا، و573 جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحقيق فائض بلغت قيمته 178 مليونا و29 ألفا و848 جنيه.

وأضاف شفيق، خلال كلمته فى الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة الآن أن إجمالى الفائض بصندوق النقابة بلغ 4 ملايين و806 ألفا، و281 جنيها، وفى مشروع الرعاية الصحية، تم تحقيق فائض 659 ألفا و626 جنيها، مقابل 159 مليونا و631 ألفا و825 جنيها.

وأوضح أن إيرادات الدمغة الهندسية بلغت خلال عام 2018، 831 مليون و19 جنيها، بزيادة قدرها 281 مليون جنيه عن عام 2017، بنسبة زيادة 51.16%.