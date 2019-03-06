أمن الوادى الجديد يضبط عامل أثناء ترويجه أقراص مخدرة فى أحياء مدينة الخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادي الجديد، وقسم شرطة الخارجة من ضبط عامل يبيع أقراص مخدرة "الترامادول" في الأحياء السكنية بمدينة الخارجة وتم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1377 جنح قسم الخارجة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

وورد إخطار أمني إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد القبض علي تاجر مخدرات بمدينة الخارجة.

وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم الخارجة، عن حيازة عامل يومية، لأقراص مخدرة ويتولي بيعها في الأحياء السكنية مستخدمًا دراجة نارية وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل فرق بحث سرية، بقيادة اللواء جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس مباحث قسم الخارجة، ونفذت وحدة المباحث عدة أكمنة سرية، لاستهداف المتهم، ورصدت تحركاته في بعض الشوارع، وتمكنت من ضبطه وتبين أنه عامل يومية 31 سنة، ومقيم بمركز الخارجة أثناء قيادته لدراجة نارية وبحوزته 140 قرصًا مخدرًا " ترامادول"، ومبلغ مالي وهاتف محمول وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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