أكاديمية البحث العلمى تعلن عرض الجزء الثالث من مسلسل رسوم متحركة عن الأزهر خلال رمضان

كتب وائل ربيعى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن بدء عرض الجزء الثالث من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد (الأزهر) فى رمضان القادم للمخرج عمرو عادل، والمسلسل إنتاج مصرى مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والمسلسل من تأليف محمد كمال حسن ومصطفى زايد، والإخراج الصوتى ماهر محمود.

وأوضح البيان أنه قد تم الانتهاء من تحضيرات الجرافيك بالكامل ومن تسجيل الأداء الصوتى لجميع الممثلين، وقد قام بالأداء الصوتى نخبة من الممثلين هم محمد فراج، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد ماهر، ومحسن منصور، وأشرف طلبة، وعهدي صادق، ومفيد عاشور، ومن النجوم الشباب عمرو عبد العزيز، وكريم الحسينى، وعمرو قطامش، ومحمد السعدواى، وحنان الفيومى.

ويأتى المسلسل استكمالاً لمسيرة التعاون الناجح بين أكاديمية البحث العلمى والتكولوجيا والأزهر الشريف منذ توقيع اتفاق تعاون فى 2016 بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ويهدف التعاون بين الطرفين إلى دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الإبداعى واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية، واستمرارًا للنجاح الذي حققه الجزء الأول والثانى من مسلسل الأزهر، الذى جعله يتربع على قمة مسلسلات الرسوم المتحركة فى رمضان، ليخوض مسلسل «الأزهر» الماراثون الرمضانى للعام الثالث على التوالى.

وأوضحت الأكاديمية فى بيانها أن المسلسل هو جزء من برنامج متكامل للرسوم المتحركة تتبناها الأكاديمية بهدف نشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعى للعلوم والتوعية وتسليط الضوء على العلماء العرب ومعاونة مؤسسات الدولة المعنية فى استعادة مصر لمكانتها الأدبية والفنية والعلمية وهناك مسلسل آخر وهو نور وبوابة التاريخ في هذا البرنامج، ويهدف مسلسل الأزهر إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر كجامع وجامعة ويستعرض تاريخ الأزهر الشريف منذ تأسيسه عام 972 م وحتى الزمن المعاصر عبر عدد من الأجزاء.

ويتناول المسلسل خلال الجزء الثالث تاريخ الأزهر الشريففي عهد دولة المماليك البرجية، وتدور أحداث الجزء الثالث حول الشيخ يحيى المصرى الذى يُدرس التاريخ لطلابه بين جنبات الأزهر الشريف، وهو فى نفس الوقت صديق وتلميذ لاثنين من أعلام عصره، وهما ابن حجر العسقلانى - أحد أهم علماء الحديث الشريف- وتقى الدين المقريزى –عمدة المؤرخين لنرى كيف كان الأزهر فى ذلك الزمن، وكيف لعب دور علميًا ووطنيًا بقي أثره حتى الآن. وتدور أحداث الجزء الثالث في عام 827 هجريًا أي في زمن دولة المماليك البرجية وتحديدًا فى زمن السلطان برسباى.

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل الأزهر الجزء الأول حصل علي جائزة أفضل مسلسل في (ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة) وأبدت عديد من الدول رغبتها في شراء حق البث لذا تم ترجمته إلى الإنجليزية.