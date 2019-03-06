أحمد الجار الله: المستقبل القريب سيشهد تعاون خليجى مع سوريا

كتبت ريهام عبد الله

أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن دول خليجية اتفقت مع روسيا، حول مستقبل التعاون بينهم وبين سوريا، مشيرا إلى أن المستقبل القريب سيشهد تحرك خليجى تجاه سوريا.



أحمد الجار الله

وقال الجار الله، "دول خليجية اتفقت مع روسيا حول مستقبل التعاون بينها وبين سوريا الاتفاق إيجابى لصالح العلاقات الخليجية السورية، دور إيران فى سوريا ولبنان سيتم محاربته حتى إنهاءه من قبل دول العالم التى تحارب الإرهاب بما فيها روسيا، المستقبل القريب جدا سيشهد تحرك خليجى تجاه سوريا".