video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أحمد الجار الله: المستقبل القريب سيشهد تعاون خليجى مع سوريا

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:51 م
أحمد الجار الله: المستقبل القريب سيشهد تعاون خليجى مع سوريا الكاتب الكويتى أحمد الجار الله
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن دول خليجية اتفقت مع روسيا، حول مستقبل التعاون بينهم وبين سوريا، مشيرا إلى أن المستقبل القريب سيشهد تحرك خليجى تجاه سوريا.

 

أحمد الجار الله
أحمد الجار الله

 

وقال الجار الله، "دول خليجية اتفقت مع روسيا حول مستقبل التعاون بينها وبين سوريا الاتفاق إيجابى لصالح العلاقات الخليجية السورية، دور إيران فى سوريا ولبنان سيتم محاربته حتى إنهاءه من قبل دول العالم التى تحارب الإرهاب بما فيها روسيا، المستقبل القريب جدا سيشهد تحرك خليجى تجاه سوريا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحمد الجار الله: قبائل اليمن بدأت تضيق ذرعا من تصرفات الحوثيين

ضاحى خلفان والجار الله يهاجمان الإخوان: أشباه ثوار وإرهابيين

أحمد الجار الله بعد حظر بريطانيا لحزب الله: منظمة إرهابية إيرانية

روسيا

الجار الله

اليوم السابع بلس

سوريا

دول الخليج




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة