أبو الغيط يوقع مع وزير خارجية الجزائر اتفاق بعثة ملاحظى الجامعة العربية للانتخابات الجزائرية

مصطفى عنبر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عبد القادر مساهل وزير الشئون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ151 للمجلس الوزارى للجامعة العربية.

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وصرح السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد توقيع الأمين العام والوزير الجزائرى على اتفاق مهمة بعثة ملاحظى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للانتخابات الرئاسية الجزائرية والمقرر عقدها فى أبريل المقبل، وهو الاتفاق الذى يحدد المهام اللوجستية والفنية للبعثة خلال فترة الانتخابات على غرار الاتفاق الذى تم توقيعه بين الجانبين عند إجراءات الانتخابات النيابية الأخيرة فى الجزائر.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن مهمة بعثة الملاحظين، والتى تتكون من موظفين من الأمانة العامة للجامعة، تشمل ملاحظة العملية الانتخابية، واستخدام المرشحين لوسائل الإعلام العامة، ومسار الحملات الانتخابية والاقتراع، وكذلك عمليتى فرز النتائج والإعلان عنها، وذلك بما يتوافق والمعايير الدولية فى هذا المجال، علما بأن المهمة تأتى بشكل عام فى إطار حرص الجامعة العربية على مواكبة الاستحقاقات الانتخابية التى تجرى فى الدول الأعضاء دعما لمسيرة الديمقراطية فى هذه الدول.

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وأوضح المتحدث الرسمى بأن اللقاء شهد أيضا تبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزارى، بما فى ذلك ما يتعلق بالتحضير لاجتماعات القمة العربية الدورية الثلاثين المقرر عقدها فى تونس فى الحادي والثلاثين من الشهر الجارى.