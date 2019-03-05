"ON E" تحتفى باحتفالية bt 100 لتكريم مائة شركة وشخصية اقتصادية.. فيديو

كتب أيمن رمضان

اهتمت وسائل الإعلام والقنوات الفضائية باحتفالية مجلة "Business Today"، لتكريم مائة شركة وشخصية اقتصادية للعام الثانى على التوالى، وتصدرت الاحتفالية صدر النشرات الإخبارية لعدد من القنوات، حيث عرض برنامج "كل يوم"، تقريراً موسعاً حول الاحتفالية تضمنت تصريحات للعديد من المسئولين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وعلق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، قائلاً:"فرصة كبيرة وجميلة إننا نحتفل بالاقتصاد المصرى وهؤلاء الذين كافحوا خلال العام الماضى ليكون لهذا الاقتصاد نصيب كبير من النمو.. ربما نصيب أكثر مما كنا نتوقعه نحن فى الإعلام أو كمواطنين".

وشدد خالد صلاح على أن الاحتفالية لديها رسالة واحد للمستثمرين، سواء المشاركين للقطاع الحكومى أو الخاص بمثابة طمأنة إعلامية وشعبية"، متابعا: "كثير جداً من عمليات التخويف للمستثمرين خاصة الأجنبى منها تتم عبر وسائل الإعلام المعادية لمصر.. ونحن نطمئن المستثمرين ونقول لهم إن هناك مؤسسات إعلامية تقول شكراً لكل هؤلاء الذين أنجزوا عملياً وفعلياً على أرض الواقع".

وتضمن التقرير تصريحاً للمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين، والذى قال خلال إن هذه الاحتفالية تأتى فى المقام الأول لتكريم من قاموا بأعمال مميزة فى مجال البيزنيس بمصر

فيما قال المهندس منتصر النبراوى، عضو مجلس إدارة إعلام المصريين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "pod"، إن الاحتفالية تعمل منذ عدة سنوات على أعلى معدلات الاستثمارية الاقتصادية الموجودة فى الدولة، ونحن حريصون دائماً على إظهار الأفضل فى الاستثمار والاقتصاد وأى من القطاعات الأخرى كون ذلك يخلق حالة من التنافس ".

وبحسب التقريرأكد اللواء صالح عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون والعضو المنتدب، أنه مؤمن بأن الغد أفضل، وتابع:"ولكننا فى حاجة إلى مزيد من الصبر وزيادة فى الإنتاج.. لن نخرج من الأزمة واقتصادنا يتحسن إلا من خلال الإنتاج".

واستكمل المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، قائلاً:"الجائزة المتعلقة بنا هى الابتكار فى مجال الاتصالات ..ونحن نفتخر الشركة بتقديم العديد من الابتكارات".

من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للتنمية العقارية، إن مصر مليئة برجال الأعمال المحترمين والشركات الجيدة ومن حقهم أن يكرموا، موضحا:" أنا عارف أن فيه لجنة من الجهة المنظمة وضعت أسس ومعايير كثيرة يتم من خلالها التقييم".

وأشار عادل حامد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إلى أن هذا الحدث فى غاية الأهمية ونحن نحرص على التواجد دائماً بها،وتابع:"وجدنا فى وسط هذه المجموعة مهم جداً لنا".

وعلق المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قائلاً: "الاتحاد شارك فى الكثير من المبادرات الاقتصادية متعلقة بالاصلاحات الضريبية وتشريعات اقتصادية"، مشدداً على أن هم الاتحاد الأول هو تحسين الاقتصاد المصرى والعمل على استقراره، مشدداً على عدم استقرار أى دولة إلا بعد استقرار اقتصادها.