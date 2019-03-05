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66 مرشحا بانتخابات نقابة الصيادلة و281 بالمحافظات خلال ثلاثة أيام

الثلاثاء، 05 مارس 2019 07:34 م
66 مرشحا بانتخابات نقابة الصيادلة و281 بالمحافظات خلال ثلاثة أيام جانب من تلقى طلبات الترشح بانتخابات الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة، عن وصول عدد المرشحين على مقاعد انتخابات النقابة العامة الـ13الى 66مرشحا بينهم 6مرشحين على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، وذلك فى ختام اليوم الثالث لتلقى طلبات الراغبين فى  الترشيح.
 
وأوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء ، أنه بالنسبة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات والتى ستجرى على كافة المقاعد، وصل اجمالى عدد المرشحين الى 281مرشحا على 195مقعدا خلال ثلاثة أيام، ومن المقررأن تستمر اللجنة فى تلقى طلبات المتقدمين للترشح حتى يوم الثلاثاء12مارس الجارى.
 
كانت اللجنة قد أعلنت أن عدد المرشحين على مقعد النقيب العام حتى الآن هم 6 صيادلة،: كرم كردى، ثروت حجاج، أشرف مكاوى، على عبدالله، على عوف، جميل بقطر.
 

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انتخابات الصيادلة

الترشح بانتخابات الصيادلة




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