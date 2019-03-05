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وفاة تلميذه بالصف الرابع الإبتدائى عقب إصابتها بأزمة قلبية بجرجا فى سوهاج

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:45 م
وفاة تلميذه بالصف الرابع الإبتدائى عقب إصابتها بأزمة قلبية بجرجا فى سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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توفيت منذ قليل، تلميذة بالصف الرابع الإبتدائى، بإدارة جرجا التعليمية، فور وصولها مستشفى جرجا العام، عقب شعورها بالم بالبطن وقئ مستمر داخل المدرسة.
 
وترجع الواقعة، عقب ورود بلاغ من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، للواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، يفيد بوفاة تلميذة بالمرحلة الإبتدائية بإدارة جرجا التعليمية.
 
وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى قادها الرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث مركز جرجا، أن الطفلة "مارينا نعيم مخائيل" بالصف الرابع الإبتدائى، مدرسة الشهيد عمرو قرشى بجرجا، شعرت بحالة إعياء داخل المدرسة وقئ مستمر، وتم نقلها للمستشفى العام بجرجا، إلا أنها توفيت، جار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
ومن جانبه، قال ممدوح القعيد عضو مجلس أمناء الإدارة، أن التقرير الطبى الأولى، أشار إلى أن سبب وفاة التلميذة هبوط حاد بالدورة الدموية، وجار استخراج التصاريح اللازمة بالدفن.
 
 

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