وظائف أكاديمية شاغرة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط.. تعرف عليها

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن حاجة الجامعة لشغل اثنين من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بكلية الحاسبات والمعلومات "مدرسين"، بواقع مدرس واحد في كل من قسمي تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة.

وشدّد رئيس جامعة أسيوط، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها، والمنظمة لمراحل الإعلان في الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم، والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية، كما أكد أنه يجب أن تنطبق على جميع المتقدمين للوظائف الشروط الواردة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 م بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وقالت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، بأن المتقدم للإعلان يجب أن يكون من خريجي الحاسبات والمعلومات أو قسم حاسبات بكلية الهندسة أو قسم علوم حاسب بكلية العلوم، ويفضل أن يكون تقدير الدرجة الجامعية الأولى جيد جداً، وأن يكون حاصلاً على الماجستير والدكتوراة في التخصص المطلوب، وأن يكون له خبرة تدريسية في هذا التخصص، ويفضل أن يكون له أبحاث عالمية منشورة بمعامل تأثير لا يقل عن 1.5 طبقاً لنظام الفهرسة العالمي ISI، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 عاماً وقت الإعلان.

وأشارت، إلى أن كافة الطلبات تقدم باليد باسم عميد كلية الحاسبات والمعلومات بمقر الكلية، خلال الفترة من 6 وحتى 20 مارس 2019م، وأنه يجب على العاملين التقدم بطلباتهم عن طريق مصالحهم مشفوعة بموافقتهم الصريحة، وللاطلاع علي كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف، يمكن الرجوع إلي موقع الجامعة ( www.aun.edu.eg/jobs )، وموقع بوابة الحكومة الإلكترونية (http://jobs.gov.eg/jobs).