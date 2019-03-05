video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وصول وزيرى خارجية تونس والعراق الى مطار القاهرة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:38 م
وصول وزيرى خارجية تونس والعراق الى مطار القاهرة مطار القاهره
كتب هانى عثمان
إضافة تعليق
وصل مطار القاهرة الدولى، خميس الجهناوي وزير خارجية تونس، ومحمد على الحكيم وزير الخارجية العراقى فى زيارة للبلاد.

ومن المنتظر أن يشارك وزير الخارجية التونسى خلال زيارته لمصر فى الاجتماع التشاورى بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لمناقشة الأوضاع فى ليبيا فى إطار مساعى حل الأزمة الليبية.

تجدر الإشارة إلى مشاركة الوزير التونسى ونظيرة العراقى في اجتماعات الدورة العادية 151 لمجلس وزراء الخارجية العرب ، الذي يعقد غدا الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، والتي يتم خلالها استعراض آخر الاستعدادات الجارية للقمة العربية الثلاثين التي تستضيفها تونس نهاية الشهر الحالي .
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة تغادر مطار القاهرة للمشاركة فى بورصة برلين

سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة راكب تهريب حشيش قبل سفره إلى الخليج

مطار القاهره

تونس

العراق

وزراء الخارجيه




لا تفوتك
الأرصاد: توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة والرعدية حتى نهاية اليوم

الأرصاد: توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة والرعدية حتى نهاية اليوم

إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة