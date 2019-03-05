وصول وزيرى خارجية تونس والعراق الى مطار القاهرة

ومن المنتظر أن يشارك وزير الخارجية التونسى خلال زيارته لمصر فى الاجتماع التشاورى بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لمناقشة الأوضاع فى ليبيا فى إطار مساعى حل الأزمة الليبية.



تجدر الإشارة إلى مشاركة الوزير التونسى ونظيرة العراقى في اجتماعات الدورة العادية 151 لمجلس وزراء الخارجية العرب ، الذي يعقد غدا الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، والتي يتم خلالها استعراض آخر الاستعدادات الجارية للقمة العربية الثلاثين التي تستضيفها تونس نهاية الشهر الحالي .

