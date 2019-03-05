وزير باكستانى: نشكر الدول الصديقة التى ساعدت فى تهدئة التوتر مع الهند

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أعرب وزير الإعلام الباكستانى فؤاد شودرى اليوم /الثلاثاء/ عن شكره للدول الصديقة التى ساعدت فى تهدئة التوتر بين بلاده والهند..مشيرا إلى أن الدور الذى تلعبه الصين والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية يستحق التقدير.

وقال شودرى - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إن الطريقة التى تعاملت بها باكستان خلال الأزمة الأخيرة مع الهند أعطت للعالم انطباعا بأنها "دولة ناضجة".

وكان التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحارى شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الماضى وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان .. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام آباد والتى نفت أى دور لها فى الهجوم.