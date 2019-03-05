video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير باكستانى: نشكر الدول الصديقة التى ساعدت فى تهدئة التوتر مع الهند

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:50 م
وزير باكستانى: نشكر الدول الصديقة التى ساعدت فى تهدئة التوتر مع الهند وزير الإعلام الباكستانى فؤاد شودرى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب وزير الإعلام الباكستانى فؤاد شودرى اليوم /الثلاثاء/ عن شكره للدول الصديقة التى ساعدت فى تهدئة التوتر بين بلاده والهند..مشيرا إلى أن الدور الذى تلعبه الصين والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية يستحق التقدير.
وقال شودرى - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إن الطريقة التى تعاملت بها باكستان خلال الأزمة الأخيرة مع الهند أعطت للعالم انطباعا بأنها "دولة ناضجة".
وكان التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحارى شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الماضى وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان .. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام آباد والتى نفت أى دور لها فى الهجوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باكستان تعتقل اثنين من أقارب زعيم جيش محمد وعشرات المتشددين

باكستان تعلن إحباط محاولة غواصة هندية الدخول لمياهها الإقليمية

باكستان: التوترات الجارية مع الهند لها آثار على عملية السلام الأفغانية

باكستان

فؤاد شودرى

الهند

التوتر بين الهند وباكستان

إقليم كشمير

كشمير




لا تفوتك
الأرصاد: توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة والرعدية حتى نهاية اليوم

الأرصاد: توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة والرعدية حتى نهاية اليوم

إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة