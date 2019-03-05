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وزير الرى يصدر حركات تنقلات بين قيادات الوزارة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:27 م
وزير الرى يصدر حركات تنقلات بين قيادات الوزارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى حركة تنقلات داخل مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، حيث تم تكليف المهندس محمود السعدى بالقيام بعمل رئيس مصلحة الرى، والمهندس على منوفى رئيس لهيئة المساحة، والمهندس خالد مدين بالعمل رئيس لمجلس إدارة هيئة الصرف والمهندس السيد شلبى رئيس لقطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء.

كما شملت الحركة تكليف المهندس رضا مهدى بالعمل رئيس لقطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلي والمهندس هانى دعبس بالعمل استشارى "ب"  بقطاع الموارد المائية والرى بالوجه البحرى، والمهندس ابراهيم سلمان نائب لرئيس مجلس إدارة هيئة الصرف والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس لهيئة حماية الشواطىء، والمهندس مجدى الشحات رئيس للارادة المركزية للموارد المائية بالشرقية، والمهندس نبيل نصيف رئيس الادارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس محمود ياقوت رئيس للإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا بهيئة الصرف.

وتضمنت الحركة تكليف المهندس طارق السيد بالعمل نائب رئيس هيئة حماية الشواطىء، والمهندس منصور ابراهيم بالعمل رئيس للإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوادي الجديد، والمهندس محمد الهنداوي رئيس للإدارة المركزية لشئون توزيع المياه بقطاع الرى، والمهندس حمدى سيدهم مدير عام الادارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العرينات، والجيولوجي خال. أبو العلا مدير عام للإدارة العامة للمياه الجوفية بالخارجة.

 


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