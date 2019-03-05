وزير الدفاع يتفقد تشكيلا لقوات الدفاع الجوى.. ويؤكد: حماية الوطن مهمة مقدسة

كتب زكى القاضى

تفقد الفريق اول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى، حيث أكد أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وشعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مشيرًا إلى الدور الوطنى الذى يقوم به رجال الدفاع الجوى ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة فى تأمين سماء مصر وفرض السيادة والسيطرة الكاملة على مجالها الجوى .

وبدأت الجولة بعرض تقديمى تضمن الأسلوب العلمى الراقى الذى يدار به العمل من خلال إستخدام أحدث النظم التكنولوجية لقوات الدفاع الجوى من أجل حماية سماء مصر ضد أى عدائيات محتملة .

وألقى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لقوات الدفاع الجوى بأحدث النظم التكنولوجية، وإمتلاك منظومة متكاملة من الأسلحة والإستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى وتنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف .

وفى نهاية التفقد وجه الفريق أول محمد زكى التحية لمقاتلى الدفاع الجوى المرابضين فى مواقعهم الذين يواصلون تنفيذ مهامهم طوال الليل والنهار بالتعاون مع باقى الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، مطالبهم بالإستمرار فى بذل الجهد والعرق فى التدريب واليقظة التامة والحفاظ على الأسلحة والمعدات، كما أوصى القائد العام بضرورة الحفاظ على المستوى الراقى للياقتهم البدنية والحفاظ على الإنضباط العسكرى فى المظهر والجوهر لأنه المقياس الحقيقى لتقدم القوات المسلحة والحفاظ على أعلى درجات الإستعداد القتالى.

حضر الجولة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعددًا من قادة القوات المسلحة .