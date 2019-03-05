video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الدفاع يتفقد تشكيلا لقوات الدفاع الجوى.. ويؤكد: حماية الوطن مهمة مقدسة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:59 م
وزير الدفاع يتفقد تشكيلا لقوات الدفاع الجوى.. ويؤكد: حماية الوطن مهمة مقدسة الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

تفقد الفريق اول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى، حيث أكد أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وشعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مشيرًا إلى الدور الوطنى الذى يقوم به رجال الدفاع الجوى ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة فى تأمين سماء مصر وفرض السيادة والسيطرة الكاملة على مجالها الجوى .

 

وبدأت الجولة بعرض تقديمى تضمن الأسلوب العلمى الراقى الذى يدار به العمل من خلال إستخدام أحدث النظم التكنولوجية لقوات الدفاع الجوى من أجل حماية سماء مصر ضد أى عدائيات محتملة .

 

وألقى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لقوات الدفاع الجوى بأحدث النظم التكنولوجية، وإمتلاك منظومة متكاملة من الأسلحة والإستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى وتنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف .

 

وفى نهاية التفقد وجه الفريق أول محمد زكى التحية لمقاتلى الدفاع الجوى المرابضين فى مواقعهم الذين يواصلون تنفيذ مهامهم طوال الليل والنهار بالتعاون مع باقى الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، مطالبهم بالإستمرار فى بذل الجهد والعرق فى التدريب واليقظة التامة والحفاظ على الأسلحة والمعدات، كما أوصى القائد العام بضرورة الحفاظ على المستوى الراقى للياقتهم البدنية والحفاظ على الإنضباط العسكرى فى المظهر والجوهر لأنه المقياس الحقيقى لتقدم القوات المسلحة والحفاظ على أعلى درجات الإستعداد القتالى.

 

حضر الجولة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعددًا من قادة القوات المسلحة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"العربية للتصنيع" تتعاون مع شركة سولفاكية فى مجال قطارات البضائع

وزير الدفاع يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة

عبد المنعم التراس: نرحب بالتعاون وتبادل الخبرات والتدريب مع الأشقاء الأفارقة

وزير الدفاع

الجيش المصرى

القوات المسلحة

الدفاع الجوى




لا تفوتك
إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة