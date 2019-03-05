وزير التجارة الصينى: المحادثات التجارية مع واشنطن تتطلب جهودا مشتركة

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صرح وزير التجارة الصينى ، تشونج شان ، بأن المشاورات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والولايات المتحدة فى حاجة لجهود مشتركة من كلا الجانبين.

وأضاف الوزير الصينى - فى تصريحات اليوم / الثلاثاء/ على هامش افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطنى ال"13 " لنواب الشعب الصينى - أعلى هيئة تشريعية فى البلاد - فى العاصمة (بكين) أنه يتعين على الجانبين ، الصينى والأمريكى ، بذل جهود مشتركة لتطبيق التوافقات المهمة التى توصل إليها رئيسا البلدين.

وأشار إلى أن جولات المشاورات التزمت بمبدأ الاحترام المتبادل ، والمساواة ، والمنفعة المتبادلة، الذى اتفق عليه الرئيسان. ووصف المشاورات التى استمرت 90 يوما بين الجانبين بأنها حققت تقدما مهما، لافتا إلى أنه تم تحقيق إنجازات فى بعض المجالات .