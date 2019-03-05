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وزيرة الصحة: فحصن 33 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها حتى الآن

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:57 ص
وزيرة الصحة: فحصن 33 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها حتى الآن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 2 مليون 266 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس الإثنين.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 33 مليون و 154 ألف 243 مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كل المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة  150% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية  سجلت أعلى إقبال بتردد 637 ألف و196 مواطن بنسبة تحقيق 229% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 482 ألف 189 مواطن، ثم محافظة الجيزة 385 ألف و 788 مواطن، والغربية سجلت تردد 288 ألف و285 مواطن، ثم المنيا 271 ألف و803 مواطناً، تليها محافظة قنا بتردد 173 ألف و766 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 27 ألفًا و100 مواطنًا.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg  والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.


 


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100 مليون صحة

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