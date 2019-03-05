وزيرة السياحة تغادر مطار القاهرة للمشاركة فى بورصة برلين

غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إلى ألمانيا، على رأس وفد حكومى يشارك فى فعاليات بورصة برلين "ITB" والتى تعقد خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجارى.

ضم الوفد المرافق لوزيرة السياحة كل من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

يشار إلى أن مصر تشارك هذا العالم بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندق، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.