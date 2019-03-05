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ننشر أسماء 13 عاملا مصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط "صور"

الثلاثاء، 05 مارس 2019 07:44 م
ننشر أسماء 13 عاملا مصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط "صور" إسعاف
أسيوط ـ محمود عجمى
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شهدت محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 13 عاملًا أثناء عودتهم من العمل فى الأراضى الزراعية بمركز منفلوط.

وحصل "اليوم السابع"، على أسماء 13 مصاباً، وهم:"أحمد مدنى محمد" 20 عاما القوصية، و"عمرو أحمد فرغلى" 20عاما، و"كمال إبراهيم عبد الجواد" 27 عاما، و"عيد شعبان جايل" 43 عاما، مركز العدوه المنيا، تم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كما أصيب "رجب مسعود عبد الغنى" 19عاما القوصية، و"وليد حمدى عبد السلام" 17 عام – بمستشفى منفلوط، و"ياسر رزق عبد السلام" 15 عاما و"محمد حسن محمد 30 عاما ( سائق السيارة)، و"مصطفى حسين عبد الله" 19 عاما، و"محمد طه عبد الحميد" 18 عاما، و"صالح محمد أبو زيد" 41 عاما، و"أحمد سعد حامد" 18 عاما، و"على حامد على" 13 عاما وجميعهم تم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارا من المهندس عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من الأهالى بانقلاب سيارة ربع نقل بطرق بنى عدى ـ مركز منفلوط، وعلى متنها عدد من العمال أثناء عودتهم من الأراضى الزراعية بالمنطقة ووجود مصابين بالحادث.

وقال المهندس عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه تم الانتقال برفقة سيارات الاسعاف والدفاع المدنى إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية إصابة 13 عامل يومية بالأراضى الزراعية بكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد، كانوا يستقلون سيارة ربع نقل أثناء عودتهم بعد انتهاء العمل، وتم نقل 9 مصابين إلى مستشفى منفلوط المركزى، وتحويل 4 مصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

مصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط (1)
 

 

مصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط (2)
 

 

مصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط (3)
 

 

مصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط (4)
 

 

مصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط (5)
 

 

مصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط (6)
 

 

مصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط (7)
 

 

مصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط (8)
 

 

مصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط (9)
 

 


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