ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، حادث مروع أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 34 آخرين، إثر تصادم سيارة نقل بـ3 سيارات أخرى على طريق القاهرة - الاسكندرية الزراعى، بالقرب من مركز كفر الدوار.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات دمنهور التعليمى، وكفر الدوار العام، وتم تحويل 3 منهم إلى مستشفى الجامعى بالإسكندرية.

ويأتى أسماء المتوفين في الحادث، وهم "عبد الرحمن عبد الكريم ذكى"، و"جمعة عبد العزيز"، و"بركات سعد"، و"سامى عبد الفتاح سرحان"، و"أحمد ياسر عطية" و"رمضان سالم سرحان".

بينما جاءت أسماء المصابين وهم كل من، "فاطمة السيد أبو الفضل"، "محمد عوض ابو نعمة"، "أميرة محمد مشرف"، "صفاء عبده أبو الحسن"، "حسن علي منصور"، "محمد صلاح عثمان"، "شاكر سعد إبراهيم"، "عبد الرحمن عبد الكريم زكي"، "أشرف شوقي"، "فارس سعيد البربري"، "محمد شحاته سعيد"، "خالد مسعود محمد"، "مسعود عبد المنعم محمد"، "محمد أحمد سلامة"، "منال حسن عوض"، "سعيدة عبد العزيز عباس"، "صابر الصافي إسماعيل"، "أحمد صابر الصافي"، "عزت محمد سعد"، "احمد خميس حسن".

وأدى الحادث، إلى توقف الحركة المرورية على الطريق، وتكدس السيارات لعدة كيلومترات، ولجوء بعضهم إلى السير عبر الطرق الفرعية.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.