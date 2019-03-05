ميناء الإسكندرية يستقبل 130 سفينة و54 ألف طن فحم

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندريه، أن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 130 سفينة، تراكى على الأرصفة 45 سفينة جارى تفريغهم منهم السفينة "جولدن هاوك" قادمة من أمريكا وعلى متنها 54 ألف طن فحم، والسفينة "دالاس" قادمة من لبنان وعلى متنها 26 ألف طن حديد خرده، والسفينة "جوليا أي" قادمة من فرنسا وعلى متنها 33 ألف طن سولار ، كما يجرى تفريغ شحنة زيت تزن 3 آلاف طن قادمة من الجزائر ، وشحنة قمح تزن 122 ألف طن قادمة من روسيا وأوكرانيا على متن السفينتين "وادى العرب" ، و "انثيرا ناري" ، وشحنة ذرة تزن 55 ألف طن قادمة من أوكرانيا على متن السفينة "استاكوس" ، وشحنة صويا تزن 66 ألف طن قادمة من أوكرانيا على متن السفينة "بريندا" ، وتواجد بالمخطاف الخارجى 27 سفينة .

وأضاف الغندور فى بيان أن الميناء شهد أيضا نشاطا فى حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية ، حيث خرج من الميناء 3 قطارات محملة ب 4500 طن قمح متجهين إلى المطاحن فى كفر الشيخ وإمبابة وشبرا ، وقطار محمل ب 1300 طن فحم متجه إلى التبين ، وخرج من الهاويس المالح 4 بارجات نهرية محملة ب 4500 طن سيلاج ، كما تم دخول وخروج 9819 شاحنة عامة من والى الميناء ، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 825 ألف طن منهم 253 ألف طن قمح .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والى الميناء بشكل آمن .