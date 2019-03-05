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موسكو: العثور على رفات 300 شخص داخل مقبرة جماعية قرب مخيم الركبان بسوريا

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:56 م
موسكو: العثور على رفات 300 شخص داخل مقبرة جماعية قرب مخيم الركبان بسوريا وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، العثورعلى رفات 300 شخص داخل مقبرة جماعية قرب مخيم الركبان في سوريا.

 

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أول أمس أن الولايات المتحدة رفضت السماح بدخول قوافل مهمتها نقل المدنيين السوريين من مخيم الركبان.

 
 

وقال مركز المصالحة الروسى فى سوريا إن الولايات المتحدة رفضت طلب روسيا السماح بعبور قوافل إلى منطقة التنف لنقل اللاجئين من مخيم الركبان جنوبى سوريا.

 

وأوضح مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتصارعة فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية الفريق سيرجى سولوماتين أنه على الرغم من النجاح الذى حققته الحكومة السورية فى اتخاذ جميع التدابير المعدة لإخراج اللاجئين من مخيم الركبان إلى أماكن سكنهم قبل الحرب، رفض الجانب الأمريكى الاستجابة لنداء مقر التنسيق المشترك بين الهيئات فى روسيا وسوريا، لتنظيم عودة وإقامة اللاجئين، والسماح بمرور قوافل النقل إلى منطقة التنف.

 

وكانت وزارة الخارجية السورية قد دعت الخميس الماضي، مواطنيها فى مخيم الركبان للخروج منه والعودة إلى مدنهم وقراهم، مؤكدة أن الدولة السورية ستقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك.


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