مناقشة 31 شكوى فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 31 شكوى وطلباً للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى، الذى عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بالحل العاجل والفورى لشكاوى المواطنين، والتواصل معهم.

وبحث السكرتير العام المساعد، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

وكان محافظ كفر الشيخ قال، إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التى يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم.

من ناحيه أخرى، قال المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إن محافظة كفر الشيخ تشهد قوافل دعوية لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطى المعتدل بالمحافظة، بحضور الدكتور عادل عبدالصمد، مدير الدعوة بالمنطقة، والشيخ أحمد الندى، مدير التوجيه بالمنطقة، وعدد من رجال الأزهر الشريف والقيادات التنفيذية تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بانطلاق القافلة من مبنى ديوان عام المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم إطلاق القافلة الدعوية لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطى المعتدل، وذلك فى إطار توجيهات شيخ الأزهر الشريف، بتفعيل القوافل الدعوية لمواجهة الفكر المتطرف لتجوب جميع محافظات الجمهورية، والتى انطلقت من مبنى ديوان عام محافظة كفر الشيخ، 12 فبراير الماضى، مؤكداً أن الأزهر الشريف سيظل هو منارة العلم فى العالم لنشر الوسطية فى الإسلام والسماحة الحقيقية للدين الإسلامي.