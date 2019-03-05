ممثلو الإدعاء بطوكيو يطعنون على إطلاق سراح كارلوس غصن

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قدم ممثلو الإدعاء فى العاصمة اليابانية (طوكيو)، اليوم /الثلاثاء/، طعنا على الحكم الذى أصدرته إحدى المحاكم فى وقت سابق ويقضى بإطلاق سراح رئيس شركة (نيسان) المقال كارلوس غصن، الذى يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية منذ عدة أشهر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من الممكن أن يتم إطلاق سراح غصن اليوم للمرة الأولى منذ حوالى 107 أيام، وذلك فى حال رفض المحكمة الطعن المقدم من الإدعاء ودفع رئيس شركة السيارات السابق كفالة قيمتها 8.9 مليون دولار.

جدير بالذكر أن غصن محتجز فى مركز احتجاز بطوكيو منذ أكثر من 3 أشهر، وتم تعيين جونيشيرو هيروناكا رئيسا لفريق الدفاع عنه الشهر الماضى فى مواجهة اتهامات مالية فى اليابان.. فيما ينفى غصن ارتكاب أى مخالفة.

وغصن مسجون منذ إلقاء القبض عليه في أواخر نوفمبر الماضى فى اتهامات بأنه لم يفصح عن مرتبه بالكامل فى سجلات نيسان لنحو عقد حتى عام 2018، كما يواجه أيضا اتهامات بخيانة الأمانة.