مكرم محمد أحمد يلتقى رئيسى تحرير مجلتى الأهلى والزمالك

كتب محمد السيد

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد اجتماعاً للجنتى ضبط أداء الإعلام الرياضى والشكاوى، بحضور إبراهيم المنيسى رئيس تحرير مجلة الأهلى وعلى بركة رئيس تحرير مجلة الزمالك لمناقشة دور المجلتين فى تنقية الأداء الإعلامى الرياضى من أية خلافات والتشاور حول آداء الإعلام الرياضى للناديين الكبيرين الأهلى والزمالك فى الفترة القادمة.

وقال المجلس الأعلى للاعلام، إن الإجتماع عقد فى جو ساده التفاهم حيث عبر رئيسا التحرير عن إلتزامهما الكامل بالمعايير المهنية بما يحفظ للرياضة مكانتها لدى الجماهير والعمل على استقرار العلاقة بين مشجعى الناديين.

وأضاف المجلس فى بيان له، أن الاجتماع انتهى إلى دعوة رئيسى تحرير المجلتين إلى لقاء مع فهمى عمر رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى وأحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوضع ما انتهى إليه الاجتماع فى وثيقة يلتزم بها الجميع ويسترشد بها الإعلام الرياضى فى معالجة الأحداث الرياضية وتعبر عن السياسات التحريرية للمجلتين خاصة وأنهما يمثلان ركيزة الإعلام الرياضى للناديين الكبيرين.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه لمس روحا طيبة وفهماً أصيلاً لوظيفة كل منهما فى رئاسة تحرير مطبوعته، مؤكدا على روح التفاهم التى سادت الاجتماع وتأكيدها على إلتزامهما بالمعايير الأخلاقية والإعلامية ويأمل أن يكون مجلس إدارة الناديين داعمين لروح الود والتفاهم بين القائمين على المجلتين .