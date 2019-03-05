مصر للطيران تعلن تشغيل خط جديد إلى واشنطن بدءا من 3 يونيو 2019

كتب ــ هانى عثمان

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني وعضو تحالف ستار عن تشغيل خط جديد إلى واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من 3 يونيو 2019. ويأتي هذا القرار في ضوء خطط مصر للطيران لتوسيع نطاق شبكة خطوطها إلى المزيد من النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية والسياحية وفي ظل تدعيم أسطول مصر للطيران بما يصل إلى 45 طائرة من أحدث الطرازات.

ومن جانبه، قال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في ضوء الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدني المصري تحت قيادة الفريق يونس المصري وزير الطيران، فإن مصر للطيران قد وضعت خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى آفاق جديدة حول العالم، ومن هنا فقد درست الشركة عددًا من الخطوط الاستراتيجية الواعدة وفقًا لعدد من العناصر والتي من اهمها معدلات الحركة من وإلى هذه النقاط وكذلك توفير المزيد من التكامل إلى شبكة خطوط مصر للطيران والتي تصل إلى أكثر من 70 نقطة مباشرة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 40 نقطة أخرى عن طريق المشاركة بالرمز.

وأضاف عادل، ان مصر للطيران على أعتاب عهد جديد من التطوير والذي يرتقي مرة أخرى بمصر للطيران في مصاف شركات الطيران العالمية، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي سبيل ذلك، فقد حرصت الشركة على تطوير أسطولها الجوي بإضافة 45 طائرة جديدة من أحدث الطرازات اعتبارًا من شهر مارس الحالي وحتى عام 2022 بما يتوافق مع رؤية الشركة في التطوير والتحديث المستمرين.

وفى نفس الصدد، أكد الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة قررت تشغيل عدد 3 رحلات أسبوعية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اعتباراً من شهر يونيو المقبل بأحدث طرازات الشركة "الدريملاينر 787-9" والتي من المقرر أن تتسلم مصر للطيران أولى الطائرات منها نهاية مارس الجاري، حيث تتميز هذه الطائرة بتطورها تكنولوجيًا وتسع الطائرة لعدد 309 مقعد من بينها 30 مقعد "Super Diamond Full Flat Bed Seats" بدرجة رجال الأعمال والتي توفر خصوصية أعلى للركاب، بالإضافة إلى توفير أعلى مستويات الترفيه من خلال الشاشات الشخصية الكبيرة المتوفرة سواء بدرجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية. وكذلك توفر الطائرة مميزات إضافية مثل خدمة الواي فاي على متن الرحلة وكذلك خدمة التجوال بالإضافة إلى العديد من الخصائص المتطورة الأخرى مثل تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وغيرها.

وتجدر الاشارة الى امكانية البدء في حجز تذاكر إلى واشنطن اعتبارًا من اليوم عبر وسائل الحجز المختلفة egyptair.com أو تطبيقات الهواتف الذكية أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين لدى الشركة.