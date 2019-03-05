مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادثى تصادم بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين، فى حادثى تصادم بمركز وادى النطرون، ومنطقة النوبارية بالبحيرة، كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادثين، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

بالفحص، تبين أنه أثناء سير سياره ملاكى بالطريق الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، نتيجة انفجار أحد الإطارات، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وإصابة 2 من مستقليها بجروح وكدمات.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، والمصابان لذات المستشفى لإسعافهما، كما ورد بلاغ لقسم شرطة غرب النوبارية، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 155 اتجاه القاهرة.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور" ر م ع" 19 سنة، عاملة للطريق المشار إليه، اصطدمت بها سيارة ميكروباص، مما أدى إلى وفاتها، تم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.