مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة ويوجه بتسيير الحركة بسبب الأمطار

كتب ــ عبد الرحمن سيد

تفقد اللواء عصام شادى مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، ومتابعة حركة المركبات بسبب هطول الأمطار، ووجه بتوخى الحذر أثناء القيادة منعا للحوادث المرورية.

ووجه بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.