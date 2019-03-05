مرور الأقصر يكشف تزوير أرقام شاسيه سيارة خلال نقل ملكيتها

الأقصر – أحمد مرعى

تمكن رجال الإدارة العامة للمرور بمحافظة الأقصر بقيادة العميد محمد صلاح، من ضبط سيارة مسروقة منذ عام 2017 من مدينة نصر بالقاهرة وذلك خلال فحصها بالإدارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من اللواء وائل نصار مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتمكن رجال المرور من ضبط سيارة ملاكي ماركة تويوتا حمراء اللون مبلغ بسرقتها من عام 2017، وذلك خلال إجراء نقل ملكية لها وتحمل وحات "ص ق ف 4132" وتبين وجود تلاعب بأرقام الشاسيه الخاص بالسيارة.

بإجراء الاستعلام على السيارة، تبين أنها مبلغ بسرقتها في 4 أكتوبر 2017 بمحضر في قسم مدينة نصر مملوك لـ"ك.م.ع" وكافة أوراقها مزورة.

على الفور، تم التحفظ على السيارة بعد فحصها، بمعرفة كل من الرائد مصطفى مهران رئيس مباحث مرور الأقصر، والرائد أحمد بسطاوى، وتم تحرير االمحضر رقم 1990 لسنة 2019 إداري قسم شرطة الأقصر، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.