مدارس كفر الشيخ تحتفل بيوم الشهيد بندوات وتكريم أسر الشهداء

كفر الشيخ – محمد سليمان

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،إنها وجهت مديري الإدارات ومدراء المدارس بالإحتفال بيوم الشهيد، بدءً من الغد الأربعاء ، وخلال الأسبوع المقبل، بفقرات متنوعة في الإذاعة المدرسية ،وعقد ندوات ومحاضرات عن أهمية احتفال مصر بيوم الشهيد،يوم 9 مارس من كل عام ، كما وجهت بتكريم أسر الشهداء بالمدارس،وخاصة في المدارس التي أطلق عليها أسماء الشهداء ، واعطاء الطلاب نبذة عن الشهيد وماقدمه لمصر، وعن سبب احتفال مصر بيوم الشهيد .

وأضافت وكيل الوزارة ،أن تلك البطولات التى صنعها الشهداء من قواتنا المسلحة وأبناؤهم وأحفادهم خلال المعارك المختلفة،وحربهم ضد الإرهاب تعد ملاحم تاريخية عظيمة يقرأها ويفخر بها أجيالنا من أبنائنا وأحفادنا، لذا كان لازماً علينا أن يعرف طلابنا التاريخ المشرف لأبطالنا، من قبل أيام البطل الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، على خط الجبهة بداية تصعيد معارك حرب الاستنزاف وفى مواجهة العدو مباشرة من المواقف الرائدة فى حياة الشعب المصرى، حتى أخر جندي وضابط استشهد في حربهم ضد الإرهاب في سيناء وغيرهم من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في ظل مساندة قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب مصر الأصيل، لقواتنا المسلحة ولرجال الشرطة .

يذكر أن يوم الشهيد في مصر هو يوم 9 مارس من كل عام، أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليداً لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض،وقد نعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.