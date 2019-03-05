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"محاق القمر" لشهر رجب يظهر غدا وينهى دورة اقترانية حول الأرض

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:15 م
"محاق القمر" لشهر رجب يظهر غدا وينهى دورة اقترانية حول الأرض هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يصل القمر مرحلة المحاق (الاقتران) غدا الأربعاء 29 جمادى الآخرة 1440 الموافق 6 مارس عند الساعة (4:05 مساء بتوقيت غرينتش) منهيا دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة أي شهرا اقترانيا جديدا ويبلغ متوسط هذه الفترة 29,53 يوما.  
 
وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الاقتران أحد منازل القمر، ويعنى اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد فى السماء، عندما يقعان على خط طول سماوى واحد، ويكون القمر منتقلا  من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمى يتم فى لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.
 
وأكدت فى تقريرها : أما الشهر القمرى الشرعى فهو الأهم بالنسبة للمسلمين، حيث يبدأ من رؤية الهلال الجديد بعد غروب الشمس رؤية شرعية صحيحة، وينتهي برؤية الهلال الجديد التالي بعد غروب الشمس أيضا.
 
وتابع التقرير: ونظرا لأن بعد الاقتران تحدث مرحلة تسمى " الإهلال " وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق، وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، فإن الشهر الشرعي يبدأ بعد الشهر الاقترانى بعدة ساعات، مشيرا إلى أن مدار القمر يجعله يكمل دورة واحدة حول الأرض مرة كل 4 أسابيع وتكون النتيجة "دوره أوجهة" من المحاق والتربيع الأول والأحدب المتزايد و البدر المكتمل والأحدب المتناقص والتربيع الأخير، والعودة إلى المحاق مره كل 29 يوم ونصف.
 
ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمرى مناسب لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية، نظرا لأن السماء ستكون مظلمة، لعدم وجود ضوء القمر الذى يطمس في العادة الأضواء الطبيعية فى قبة السماء.
 
جدير بالذكر،  نظرا لغروب القمر والشمس قبل حدوث الاقتران مساء يوم الأربعاء 6 مارس، فإن يوم الخميس هو المتمم للثلاثين لشهر جمادى الآخرة الموافق 7 مارس، ويوم الجمعة سيكون غرة شهر رجب الموافق 8 مارس ( حسب تقويم أم القرى).
 
 

 

 


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