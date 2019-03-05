محافظ بنى سويف يزور مركز شباب الواسطى لبحث مقترحات تعظيم موارده وايرادته

بنى سويف - هانى فتحى

زار المستشارهانى عبد الجابر محافظ بنى سويف "صباح اليوم" مركز شباب مدينة الواسطى "الساحة الشعبية"، يرافقه النائبان:بدوى النويشى، وعصام خلاف عضوى مجلس النواب، والأستاذ أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الواسطى

وحرص المحافظ على التجول داخل مركز الشباب وتفقد مكوناته، حيث يضم المركز ملعبا قانونيا و2 ملعب خماسي لكرة القدم وحمام سباحة وقاعة مناسبات وكافتيريا، وذلك للوقوف على احتياجاته، من أجل دعم قطاع الشباب والرياضة، وتوفير متنفس حضاري في الجوانب الرياضية والاجتماعية لأهالى وشباب مركز ومدينة الواسطى، مؤكدا على أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالشباب فى توفير مختلف متطلباتهم لتنمية الوعى لديهم باعتبارهم قادة المستقبل

كما ناقش المحافظ مع مسؤولى المركز من أعضاء مجلس الإدارة كيفية الاستفادة من منشآت المركز وتعظيم إيراداته من خلال عوائد تأجير الملاعب والعائد من حمام السباحة وقاعة المناسبات والكافتيريا، بالإضافة إلى دراسة إنشاء محلات تجارية بسور المركز لاستغلال عائدها فى زيادة الموارد الذاتية للمركز الإنفاق على الأنشطة والالعاب وتطوير مستوى الخدمة المقدمة، وكذلك توفير مورد لأعمال الصيانة والتطوير الدورية لمنشأت المركز وتوفير احتياجاته لضمان استمراره فى تقديم الخدمات الرياضية والشبابية بالشكل المطلوب