بنى سويف:هانى فتحى

زار المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف مشروع توسعات محطة المعالجة بقرية أبو صير الملق مركز الواسطى، لمتابعة سير العمل بالمشروع، وذلك ضمن برنامجه الميدانى لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه سير العمل.

وتفقد المحافظ سير العمل بمشروع توسعات محطة المعالجة والذى يجرى تنفيذه على مساحة 25 فدانا بطاقة 12 ألف م 3 /يوم للمرحلة الأولى بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه، وسوف تصل إلى 36 ألف م3 / يوم عند إنهاء المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، حيث تخدم المرحلة الأولى أكثر من 50 ألف نسمة بقرى: الميمون شرق ونزلة الجنيدى ومعصرة أبوصير، خاصة أن قدرة المحطة القائمة لا تتعدى طاقتها 3600م3/يوم، مما يصعب معه استقبال مزيد من صرف القرى التى سيخدمها مشروع الصرف الصحى بقرية الميمون "الذى تم إنهاؤه" إلا بعد إجراء توسعات للمحطة.

واستمع المحافظ من القائمين على تنفيذ المشروع "من الهيئة القومية والشركة المنفذة" لشرح موجز عن سير العمل فى المرحلة الأولى من المشروع والتى بدأ العمل فيها فى ديسمبر 2017، وبلغت نسبة التنفيذ ما يقرب من 85% من المشروع والتى شملت الأعمال الإنشائية من المبانى والسور والمرشحات والفلاتر وخط السيب والمصافى ومحطة رفع مياه منقاة، وغيرها من الأعمال، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع بمراحلها الثلاثة 360 مليون جنيه بطاقة إجمالية 360 ألف متر مكعب فى اليوم موزعة بواقع 120 ألف متر لكل مرحلة على حدة، حيث سيتم ربط 11 قرية عليه، وهى: الميمون شرق، نزلة جنيدى معصرة أبو صير، النواميس، منشأة أبوصير، بنى سليمان البحرية، بنى نصير، بنى حدير، كوم أبودريجة ، وبنى خليفة ، وأشمنت.



محافظ بنى سويف يتابع مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى أبو صير (1)



محافظ بنى سويف يتابع مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى أبو صير (2)



محافظ بنى سويف يتابع مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى أبو صير (3)



محافظ بنى سويف يتابع مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى أبو صير (4)