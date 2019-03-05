video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:32 ص
محافظ القليوبية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المديريات، والهيئات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة اليوم .

ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، كما كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ، أنه تم تشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أمطار غزيرة تتسبب فى غرق الشوارع بالقليوبية

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

امطار القليوبية

غرفة عمليات القليوبية

فرق التدخل السريع




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة