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محافظ القاهرة يتفقد الشوارع لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:08 م
محافظ القاهرة يتفقد الشوارع لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار جانب من الجولة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عدة مناطق بالقاهرة، لمتابعة جهود أجهزة الأحياء فى رفع تراكمات مياه الأمطار بالمحاور الرئيسية فى العاصمة. 
 
وأكد المحافظ خلال جولته بأنه تم رفع المياه المتراكمة من الميادين والمحاور الرئيسية فى زمن قياسى طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وأجهزة الأحياء بتمركز الشفاطات بالقرب من أماكن التجمعات المعلومة لدى المحافظة وخاصة بالقرب من منازل ومطالع الكبارى والأنفاق مشيراً إلى عدم وجود أى تأثير سلبى على الحركة المرورية.
 
وشدد المحافظ على النواب ورؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى والاستعداد التام لمواجهة احتمال سقوط الأمطار مجدداً على كافة الأحياء طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتأكد من عمل بالوعات الأمطار بكفاءة والتعامل مع أى تجمعات مياه على الفور.
 
 

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