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محافظ الغربية: فحص 376 ألف مواطن حصيلة 5 أيام بمبادرة 100 مليون صحة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:49 م
محافظ الغربية: فحص 376 ألف مواطن حصيلة 5 أيام بمبادرة 100 مليون صحة مبادرة 100 مليون صحة
الغربية – عادل ضرة
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص 376 ألف مواطن مع نهاية اليوم الخامس من مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 136 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55،356 ألف مواطن.

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3،3 مليون مواطن بمحافظة الغربية، وقدم المحافظ الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.


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