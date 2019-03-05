محافظ الدقهلية لـ"التنفيذيين": المالية سحبت 19 مليون جنيه من ميزانيتنا مبروك عليكم

الدقهلية شريف الديب

رد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، على طلبات المواطنين ورؤساء الوحدات المحلية، لرصف الشوارع قائلاً: المالية سحبت 19 مليون جنيه من ميزانيتنا "مبروك عليكم".

وطالب عدد من المواطنين، من المحافظ فى اللقاء الأسبوعى، بتوفير مبلغ 150 ألف جنيه لرصف شارع بقرية 49 الدرافيل التابعة لمركز بلقاس، وقال المحافظ إن وزارة المالية سحبت 19 مليون جنيه من ميزانية المحافظة، وأصبح رصيد بعض المراكز صفرًا بسبب ذلك.

وأكد المواطنين للمحافظ، أن الشارع الذى أشار اليه تم وضع الدبش فيه، استعدادًا لرصفه ولكن الأعمال توقفت، وتقدموا بشكاوى عديدة من قبل ولم يستجب لها أحد، فيما قال الدكتور كمال شاروبيم، إنه لا يوجد أموال حاليًا وتكلفة رصف الشارع سوف تتعدى المليون جنيه، والموازنة لا تسمح بذلك .

ووجه المحافظ حديثه لرؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين الحاضرين قائلاً: وزارة المالية سحبت 19 مليون جنيه من موازنة المحافظة، أول إمبارح مبروك عليكم، منهم 2 مليون من رصيد بلقاس، وأصبحت رصيدها صفرًا، وتم سحب أيضًا من السنبلاوين وميت غمر ونبروه.