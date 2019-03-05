محافظ الدقهلية: لجنة لمعاينة عقار خطر بميت غمر وتكليف رؤساء المدن بالنزول للشوارع

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بمعاينة عقار يتكون من دور أرضى و11 طابقا بقرية أبو خالد التابعة لمركز ومدينة ميت غمر، للتأكد من مدى خطورة العقار من عدمة وذلك يوم السبت القادم.

وطلب محافظ الدقهلية من منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إصدار قرار الإزالة فورا إذا أثبتت اللجنة خطورته على السكان المجاورين لهذا العقار وإفادته شخصيا بما تم فور الإنتهاء من تسليم قرار اللجنة لرئيس المركز والمدينة.

كما طلب شاروبيم من نائب رئيس حى غرب المنصورة، مغادرة لقاء المواطنين لإصدار قرار بوقف الأعمال اليوم.

جاء ذلك استجابة لطلب أحد المواطنين الذى إلتقى بمحافظ الدقهلية، من قبل قائلاً إنه يتضرر من عدم وقف الأعمال فى قطعة أرض يملكها فى نطاق الحى، هو وشريك له، وحدث خلاف بينهما وألغى التوكيل الصادر منه لشريكه إلا أن الحى رفض وقف الأعمال وهنا طلب المحافظ من نائب رئيس الحى مغادرة اللقاء وإصدار القرار اليوم، وإخطار المواطن فورا.

وبعد عرض أحد المواطنين لمشكلته المتعلقه بوجود ورشه مقلقه لراحة السكان وشكواه المتكررة لحى غرب المنصورة، الذى أكد إن تنفيذ قرار الغلق تم بالفعل، إلا أن صاحب الورشه يعاود فتحها، وهناك إنفعل محافظ الدقهلية وقال إن حكايه كله تمام قصه يوميه متكررة وقال لرؤساء المدن الحاضرين للقاء المواطنين، أعلم مدى الجهد الذى تبذلونه لكن الجلوس فى المكاتب والاعتماد على تقارير المرؤسين هو الذى يجعلكم تقولون لى أن كل شيئ تمام وسبق أن قلت لكم إنزلوا الشارع وسيبوا مكاتبكم، وأنا مصر على أن تكون الشوارع هى مكاتبكم، وكلف شاروبيم فى حضور المواطن المتابعه الميدانيه بالمحافظه بالنزول إلى الورشه لمعرفه الموقف على الطبيعه، والتأكد من تنفيذ قرارات الغلق الصادرة، وفى حاله عدم التنفيذ سيتم إحالة المسئولين فى الحى للتحقيق .

كما قرر محافظ الدقهلية، صرف مساعدات مالية لعدد من المواطنين الذين يعانون ظروفا اقتصادية واجتماعية قاسية، كما طلب من السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، تسجيل المواطنين فى برنامج تكافل وكرامة لربط معاش شهرى دائم.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى حضره اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد وعددا من وكلاء الوزارة ومديرى المديريات.