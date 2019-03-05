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محافظ الجيزة: 385 ألف مواطن أجروا المسح الطبى لفيروس سى

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:19 م
محافظ الجيزة: 385 ألف مواطن أجروا المسح الطبى لفيروس سى محافظ الجيزة يتفقد فاعليات حملة فيروس سى
كتب سيد الخلفاوى
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شهدت الوحدات والمكاتب الصحية والعيادات المتنقلة ونقاط الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية بمحافظة الجيزة إقبال كثيف من قبل المواطنين للاستفادة من مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأبناء الوطن.
 
وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات المبادرة من داخل مستشفى البدرشين للوقوف على نسب إقبال المواطنين وتوعيتهم بأهمية إجراء المسح الطبى.
 
حيث أعلن راشد أن إجمالى المترددين من أبناء المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكرعن فيروس سي والأمراض غير السارية تخطى الـ 385 ألف مواطنا فى خامس أيام المبادرة من خلال 1730 فرقة منتشرة بأنحاء المحافظة للكشف على المواطنين وإحالة الحالات التى بحاجه إلى العلاج لمراكز الإحالة التابعين لها.
 
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالدفع بسيارات شفط مياه الأمطار أمام مقار المسح الطبى للمبادرة للتسهيل على المواطنين فى الدخول والخروج للمقار.
 
أكد المحافظ أن كل المواقع مجهزه لاستقبال المواطنين لإجراء الفحوصات الخاصة بحملة 100" مليون صحة" تعمل بكامل طاقتها تحت إشراف مديرية الشئون الصحية ومتابعة مباشره من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية أو الرواد.
 
 مشيرًا أنه تم توجيه الفرق الطبية بعدم مغادرة مواقعها قبل الانتهاء من توقيع الكشف الطبي اللازم والتحاليل على آخر مواطن متواجد بالموقع كما تم توجيه الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف اعمال الدعاية لتعريف المواطنين لتحقيق اقصي استفادة من المبادرة كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لفعاليات المبادرة .
 
رافق المحافظ خلال تفقد فعاليات المبادرة بمدينة البدرشين اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة البدرشين.
 
من جهتها قالت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ان الحمله تستهدف توقيع الكشف على 5,3 مليون مواطن من محافظة الجيزة .
 
وأشارت انه تم تخصيص 53 عيادة متنقلة بمختلف انحاء المحافظة للتيسير على المواطنين وحوالى 480 فريق مشرف على فعاليات المبادرة للتأكد من انتظامها من مديرية الشئون الصحية ويقوم على عمل المبادرة 5769 عضو بمختلف التخصصات للتسهيل على المواطنين .
 
 
محافظ الجيزة يتفقد فاعليات حملة فيروس سى (2)
محافظ الجيزة يتفقد فاعليات حملة فيروس سى

محافظ الجيزة يتفقد فاعليات حملة فيروس سى (3)
محافظ الجيزة يتفقد فاعليات حملة فيروس سى

محافظ الجيزة يتفقد فاعليات حملة فيروس سى (1)
محافظ الجيزة يتفقد فاعليات حملة فيروس سى 

 


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