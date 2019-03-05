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محافظ الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمحاور والطرق الرئيسية.. صور

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:17 م
محافظ الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمحاور والطرق الرئيسية.. صور محافظ الجيزة يتابع عمليات شفط الأمطار
كتب سيد الخلفاوى
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تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عمليات شفط مياه الأمطار بعدد من الطرق الرئيسية بنطاق المحافظة للتأكد من أنتظام عمليات إزالة أى تجمعات للمياه.
 
وحرص المحافظ على تفقد عدد من الطرق الهامة للتأكد من عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية حيث تفقد طريق الإسكندرية الصحراوى والمريوطية وشارع الهرم والرماية و فيصل.
 
وأكد المحافظ خلال الجولة أنه تم الدفع بـ 50 سيارة شفط مياه تابعة للأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة سقوط الأمطار.
 
ووجه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء الأحياء بالدفع بمواتير الشفط بالأنفاق وتجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحى 125، بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقى شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.
 
كما وجه بالتركيز على المناطق التي تشهد تجمعات المياه أهمها الأنفاق ومطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وجامعة الدول العربية ومحور صفط اللبن من جهة شارع السودان وميدان لبنان وكوبري فيصل وكوبري الجيزة وكوبرى العمرانية ووالى لما لها من أهمية كبيرة وتأثير على الحركة المرورية بالمحافظة.
 
رافق المحافظ خلال الجوله اللواء جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة والمهندس مصطفى محمد نائب رئيس شركة الجيزة لقطاع الصرف الصحى والعميد ايهاب مكاوى رئيس حى الدقى حيث تفقد المحافظ أعمال رفع تجمعات المياه من شارع جامعة الدول العربية وأعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة سفنكس
 
كما تفقد المحافظ أعمال إصلاح كسر بماسوره مياه بشارع ميشيل باخوم أمام نادى الصيد بحى الدقى.
 
محافظ القاهرة يتفقد عمليات شفط الأمطار (2)
محافظ الجيزة يتفقد عمليات شفط الأمطار 

محافظ القاهرة يتفقد عمليات شفط الأمطار (3)
محافظ الجيزة يتفقد عمليات شفط الأمطار 
 
محافظ القاهرة يتفقد عمليات شفط الأمطار (4)
محافظ الجيزة يتفقد عمليات شفط الأمطار 

محافظ القاهرة يتفقد عمليات شفط الأمطار (5)
محافظ الجيزة يتفقد عمليات شفط الأمطار 

محافظ القاهرة يتفقد عمليات شفط الأمطار (6)
محافظ الجيزة يتفقد عمليات شفط الأمطار 

محافظ القاهرة يتفقد عمليات شفط الأمطار (1)
محافظ الجيزة يتفقد عمليات شفط الأمطار 

 


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