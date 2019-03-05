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محافظة القاهرة: إنشاء مدخل ومخرج لموقف الآلف مسكن قبل افتتاح محطة المترو

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:00 ص
محافظة القاهرة: إنشاء مدخل ومخرج لموقف الآلف مسكن قبل افتتاح محطة المترو إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى تنظيم موقف الألف مسكن تمهيدا لافتتاح تشغيل محطة مترو الألف مسكن، حيث سيتم إعادة تنظيم المنطقة المحيطة بالمحطة، ومراجعة الانارة، وإنشاء مدخل ومخرج للموقف، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
 
وأكد نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه جارى طلاء العقارات المجاورة لمحطات المترو الجديدة والتى سيتم افتتاحها قريبا وهى محطة الآلف مسكن و هارون و نادى الشمس، بالإضافة إلى تعميم ذلك على نطاق الأحياء.
 
 

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